В Іспанії фанати ображали Зозулю, арбітр навіть зупинив гру

Вболівальники вигукували образливі кричалки на адресу українця

Український футболіст-волонтер, нападник ФК "Райо Махаонда" Роман Зозуля, який жорстко відреагував на ракетний обстріл Дніпра 14 січня, зазнав образ у матчі третього за силою дивізіону Іспанії проти "Депортіво".

Про це повідомляє cope. За інформацією джерела, у другому таймі ультрас "Депортіво" почали кричати: "Зозуля — нацист". Примітно, що колишній форвард збірної України сидів на лаві запасних і тільки готувався вийти на заміну.

За інформацією джерела, рефері Фернандо Роман Роман вніс образливі кричалки на адресу Зозулі до протоколу зустрічі. Крім того, арбітру довелося призупинити матч, щоб припинити расистські пісні на адресу українця. Через систему гучного зв’язку вболівальників попередили, що у разі повторення образливої поведінки гру буде зупинено і команді, можливо, присудять технічну поразку.

На 68-й хвилині Зозуля з’явився на полі, проте забити українець не зумів. "Депортіво" обіграв "Райо Махаонду" з рахунком 1:0.

Огляд матчу

Нагадаємо, раніше фанати "Райо Вальєкано" також ображали Зозулю. Футболіст активно допомагає українській армії від початку війни на Донбасі (2014 рік).

Раніше Зозуля висміяв Петросяна за безглузді спроби пожартувати про Україну на Новий рік. Крім того, Роман відреагував на удар по російському військовому аеродрому.