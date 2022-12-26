Что с лицом? Роман Зозуля отреагировал на события в россии

Футболист прокомментировал взрывы в Энгельсе

На стратегическом аэродроме в российском Энгельсе прогремели два взрыва. Якобы, был сбит беспилотник. Российская сторона сообщает, что погибли три человека. На происшествие уже отреагировал известный украинский футболист Роман Зозуля.

"В российском Энгельсе ночью раздавались взрывы. По предварительным данным есть погибшие. Если вы забыли, то именно там находится аэродром с тактической авиацией России. Это место, из которого производят массированные обстрелы нашей страны. Русня, что с лицом?", – написал в телеграм-канале Роман Зозуля.

Напомним, что Зозуля очень активно занимается волонтерской деятельностью еще с 2014 года. Недавно бывший форвард сборной Украины напомнил о связях Андрея Шевченко с российским олигархом Романом Абрамовичем.

Ранее Зозуля раскритиковал выборы в Национальный олимпийский комитет Украины из-за того, что туда избрали Нестора Шуфрича и Григория Суркиса. Из-за скандала политики ушли из организации, однако футболист считает, что это было сделано лишь для отвода глаз.