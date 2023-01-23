У Португалії було показано першу білу картку у футболі: що це означає? (відео)

Поєдинок "Бенфіки" та "Спортінга" тепер обговорює весь світ

Події в чвертьфіналі жіночого Кубка Португалії збентежили як учасників матчу, так і вболівальників. У поєдинку між "Бенфікою" та "Спортингом" суддя зустрічі Катаріна Кампуш показала білу картку! Раніше арбітр зупинив матч через образу Романа Зозулі.

Для чого взагалі потрібна біла картка і комусь належить ідея її показувати, розповів "Чемпіонат".

Карати футболістів за грубі порушення правил запропонували на чемпіонаті світу 1970 року у Мексиці. Першим про це заговорив англійський суддя Кен Астон. Раніше він судив скандальний матч на ЧС-1962 між Чилі та Італією, під час якого вигнав із поля двох італійців, хоча на той момент не існувало жодної системи покарання.

Усвідомивши, що подібні зміни необхідні футболу, ФІФА запровадила картки на ЧС-1970. За схему покарань Астон запропонував взяти кольори світлофора: жовтий – попередження, червоний – вилучення. Першу картку (жовту) в історії отримав футболіст збірної СРСР Кахі Асатіані у матчі з Мексикою.

Але не у всіх країнах користувалися жовтими та червоними кольорами. В Іспанії судді одразу після нововведення стали показувати білу картку замість жовтої. Пояснювалося це зручністю для вболівальників, які дивилися матч по чорно-білому телевізору. Фактично біла картка вперше була показана в Іспанії вже тоді, але мала на увазі те ж покарання, що й жовта зараз.

У 2015 році Мішель Платіні, який тоді обіймав посаду президента УЄФА, запропонував ввести білу картку з іншим підтекстом: зробити її прикордонною між жовтою і червоною. За задумом Платіні, після отримання білої картки футболіст мав залишити поле на 10 хвилин.

Але біла картка, показана в матчі жіночого Кубка Португалії, несе інший сенс. За задумом авторів із ФІФА, вона введена в рамках ініціативи щодо визнання та похвали клубів за чесну гру та для підвищення етичних цінностей у спорті.

Картка білого кольору була показана арбітром медичним бригадам "Бенфіки" і "Спортінга", які спільно надали допомогу футболістці, якій стало зле в першому таймі. Коли медики залишали поле, Кампуш "нагородила" їх подібним чином. Вони були збентежені: зазвичай картки у футболі все ж таки показують за порушення.

Нововведення – частина роботи ФІФА з модернізації футболу. Ініціативу поки що підтримала лише Португалія. А багатьом уболівальникам незрозуміло, у чому її зміст. Можливо, ФІФА варто надати бонуси клубам за отримання білої картки.