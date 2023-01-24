росію позбавлять права на проведення Суперкубка УЄФА-2023

Матч був запланований на стадіоні "Ак Барс Арена" у Казані

Казань (Татарстан, росія) не зможе прийняти матч за Суперкубок УЄФА-2023, який мав відбутися цього року в столиці республіки. Крім того, з російського футболу не знімуть санкцій, накладених через повномасштабне вторгнення рф в Україну.

Про це повідомляє Sky News. За інформацією джерела, Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розпочала пошуки нового місця для проведення турніру.

Це рішення ухвалене через усунення російських клубів та команд у зв’язку з війною в Україні. У матчі за Суперкубок УЄФА-2023 зіграють переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи цього сезону, гра запланована на серпень.

Додамо, що Sky News також повідомили, що найближчим часом усунення російських команд та збірних залишиться в силі.

Нагадаємо, у травні 2022 року Санкт-Петербург втратив можливість провести фінал Ліги чемпіонів. Натомість вирішальний матч головного єврокубку відбувся у Парижі.

Раніше легендарний форвард київського "Динамо" розповів, коли росію повернуть у міжнародний футбол. До речі, росіяни ультимативно націлилися на перехід до Азії, проте чомусь не поспішають туди.