Легенда "Динамо" назвав війну "подіями в Україні"

Знаменитий форвард Біло-Синіх довгий час проживає в росії

росію допустять до міжнародного футболу, тільки якщо закінчиться війна в Україні.

Такою думкою поділився колишній гравець київського "Динамо" та ексголовний тренер збірної рф Анатолій Бишовець у розмові з кореспондентом "РБ Спорт". Російський діяч футболу, який є уродженцем Києва, не бачить сенсу у зустрічі представників Російського футбольного союзу (РФС) та Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА). При цьому Бишовець називає війну в Україні "подіями".

"Справа не в тому, що люди з РФС не можуть домовитися з УЄФА. ФІФА, УЄФА і всі спортивні федерації розписалися у власному безсиллі та відсутності незалежності у прийнятті рішень. Не чекаю нічого доброго від сьогоднішньої зустрічі представників РФС та УЄФА. Тільки закінчення подій в Україні дозволить РФС повернутися до УЄФА та ФІФА", — заявив Анатолій.

У вівторок, 24 січня, УЄФА та РФС обговорять потенційне повернення російських команд до міжнародних змагань.

Нагадаємо, РФС хотів піти в Азію, проте в росії відклали це рішення. Річ у тому, що цей перехід ніяк не допоможе росіянам повернутися до міжнародної футбольної родини через санкції Міжнародної федерації футболу (ФІФА).