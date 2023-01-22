Російський депутат вразив "казкою" про футбольну велич країни

У росії наполягають на своїй футбольній величі

У рф заявили, що відхід країни із Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) стане колосальним ударом для футбольної Європи.

Про це заявив голова комітету Держдуми з фізичної культури й спорту Дмитро Свищев, передає sportsdaily. Депутат розповів, що в росії знаходяться одні з найбагатших клубів світу й 150 млн жителів, а тому УЄФА невигідно прощатися з рф.

"Ніхто нікого не шантажує. Давайте чесно говорити: відхід росії з УЄФА для нас серйозний удар, бо незрозуміло, що робити.

Але ж це і колосальний удар і по УЄФА. росія — це дуже серйозний ринок. Тут одні з найбагатших клубів, 150 мільйонів жителів, футбол як вид спорту, що розвивається. Втратити росію для УЄФА невигідно.

Плюс усі чудово розуміють, що сьогодні-завтра все закінчиться. Відновлюватимуться взаємини між країнами, у тому числі й спортивними федераціями. І якщо росія не повернеться до Європи, то це буде складно для УЄФА", — заявив Свищев.

У мережі лише посміялися зі слів депутата, а один із користувачів назвав промову чиновника "казкою".

Нагадаємо, через повномасштабне вторгнення рф в Україну УЄФА та Міжнародна федерація футболу (ФІФА) усунула всі клуби та збірні рф від участі в міжнародних змаганнях. Через це Російський футбольний союз (РФС) хотів піти в Азію, проте в росії відклали це рішення.