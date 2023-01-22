Российский депутат поразил "сказкой" о футбольном величии страны

В рф настаивают на своем футбольном величии

В россии заявили, что уход страны из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) станет колоссальным ударом для футбольной Европы.

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, передает sportsdaily. Депутат рассказал, что в рф находятся одни из самых богатых клубов мира и 150 млн жителей, а потому УЕФА невыгодно прощаться с рф.

"Никто никого не шантажируют. Давайте честно говорить: уход россии из УЕФА для нас серьезнейший удар, потому что непонятно, что делать.

Но это же и колоссальный удар и по УЕФА. россия – это очень серьезный рынок. Здесь одни из самых богатых клубов, 150 миллионов жителей, футбол как развивающийся вид спорта. Потерять россию для УЕФА невыгодно.

Плюс все прекрасно понимают, что сегодня-завтра все закончится. Будут восстанавливаться взаимоотношения между странами, в том числе и спортивными федерациями. И если россия не вернется в Европу, то это будет сложно для УЕФА", — заявил Свищев.

В сети лишь посмеялись со слов депутата, а один из пользователей назвал речь чиновника "сказкой".

Напомним, из-за полномасштабного вторжения рф в Украину УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила все клубы и сборные рф от участия в международных соревнованиях. Из-за этого Российский футбольный союз (РФС) хотел уйти в Азию, однако в россии отложили данное решение.