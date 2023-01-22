"Вложили деньги не в рф": в госдуме обвинили известных футболистов в уклонении от мобилизации

Игроки хотят открыть школу футбола в ОАЭ, а не в рф

Известные российские футболисты Павел Мамаев и Федор Смолов анонсировали открытие футбольной школы в ОАЭ. В ответ на это депутат Госдумы рф и олимпийская чемпионка Светлана Журова, которая усмотрела символ "спецоперации" на грязных шортах Лионеля Месси, намекнула, что данные игроки сбежали в Дубай, чтобы скрыться от мобилизации.

Соответствующее заявление Журовой приводит российское издание govoritmoskva. Светлана считает, что футболисты должны были построить футбольную школу в рф.

"У меня только один вопрос – если они делают это за свои деньги, то тогда правильнее делать это все-таки в россии. Кто их воспитал когда-то в детстве? Поэтому правильнее потратить на наших детей. Напоминает, что просто скрылись от мобилизации.

Если наши специалисты поехали помочь в Дубай на какое-то время, их наняли – это одно дело, а когда ты свои деньги вкладываешь в чужой детский спорт – это другое.

Напоминает, что ребята немножко так ушли от мобилизации, навряд ли у них есть какая-то бронь", – сказала Журова.

Отметим, Смолов является игроком московского "Динамо". В текущем сезоне он провел 15 матчей в чемпионате рф, в них Федор отметился 7 голами и 2 результативными передачами. Мамаев на данный момент является свободным агентом.

К слову, Смолов оказался единственным российским футболистом, который высказался против полномасштабного вторжения рф в Украину.

Ранее Журова предложила проводить в рф альтернативные Олимпийские игры.