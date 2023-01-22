"Вклали гроші не в рф": у держдумі звинуватили відомих футболістів в ухилянні від мобілізації

Гравці хочуть відкрити школу футболу в ОАЕ, а не в росії

Відомі російські футболісти Павло Мамаєв та Федір Смолов анонсували відкриття футбольної школи в ОАЕ. У відповідь на це депутат Держдуми рф та олімпійська чемпіонка Світлана Журова, яка побачила символ "спецоперації" на брудних шортах Ліонеля Мессі, натякнула, що ці гравці втекли в Дубай, щоб сховатися від мобілізації.

Відповідна заява Журової доступна на govoritmoskva. Світлана вважає, що футболісти мали побудувати футбольну школу в росії.

"У мене тільки одне питання — якщо вони роблять це за свої гроші, то тоді правильніше робити це все-таки в росії. Хто їх виховав колись у дитинстві? Тому правильніше витратити на наших дітей. Нагадує, що просто втекли від мобілізації.

Якщо наші фахівці поїхали допомогти в Дубай на якийсь час, їх найняли – це одна справа, а коли ти свої гроші вкладаєш у чужий дитячий спорт – це інша.

Нагадує, що хлопці трошки так втікли від мобілізації, навряд чи мають якусь бронь" – сказала Журова.

Зазначимо, що Смолов є гравцем московського "Динамо". У поточному сезоні він провів 15 матчів у чемпіонаті росії, в них Федір відзначився 7 голами та 2 результативними передачами. Мамаєв на цей час є вільним агентом.

До слова, Смолов виявився єдиним російським футболістом, який висловився проти повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Раніше Журова запропонувала проводити в росії альтернативні Олімпійські ігри.