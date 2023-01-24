Легенда "Динамо" назвал войну "событиями в Украине"

Знаменитый форвард Бело-синих долгое время проживает в рф

россию допустят к международному футболу, только если закончится война в Украине.

Таким мнением поделился бывший игрок киевского "Динамо" и экс-главный тренер сборной рф Анатолий Бышовец в беседе с корреспондентом "РБ Спорт". Российский деятель футбола, который является уроженцем Киева, не видит смысла во встрече представителей Российского футбольного союза (РФС) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). При этом Бышовец называет войну в Украине "событиями".

"Дело не в том, что люди из РФС не могут договориться с УЕФА. ФИФА, УЕФА и все спортивные федерации расписались в собственном бессилии и отсутствии независимости в принятии решений. Не жду ничего хорошего от сегодняшней встречи представителей РФС и УЕФА. Только окончание событий в Украине позволит РФС вернуться в УЕФА и ФИФА", — заявил Анатолий.

Во вторник, 24 января, УЕФА и РФС обсудят потенциальное возвращение российских команд к международным соревнованиям.

Напомним, РФС хотел уйти в Азию, однако в россии отложили данное решение. Дело в том, что этот переход никак не поможет россиянам вернуться в международную футбольную семью из-за санкций Международной федерации футбола (ФИФА).