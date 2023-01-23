Выбросил вещи через окно: футболист отомстил жене за измену (видео)
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Грег Хелфорд не стал церемониться с бывшей
Известный английский футболист Грег Хелфорд вмиг стал героем соцсетей. Грег очень ярко отреагировал на измену своей супруги. Ранее жена нападающего сборной Аргентины нашла у игрока интимное видео от любовницы.
Грег Хелфорд запостил в своем Twitter видео, которое стало вирусным. Его уже посмотрели около 5 млн раз. Футболист показал, как он выбрасывает через окно вещи своей бывшей.
"Прошло много времени, но наконец я разобрался с обманом", — написал Хелфорд.
Грегу Хелфорду — 38 лет. Он еще выступает на любительском уровне, но ранее играл в английской Премьер-лиге за "Рединг", "Сандерленд", "Вулверхэмптон". В Шотландии выступал за "Абердин".
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Разгорается сексуальный скандал и в футболе. Самый титулованный игрок мира Дани Алвес обвинен в изнасиловании и арестован в Испании без права залога. Если вина футболиста будет доказана ему грозит до 12 лет тюрьмы.