Секс на обочине: гонщик случайно снял пикантное видео в Монако

Запись с бортовой камеры гонщика Сертеридиса вмиг стала популярной

Новый сезон чемпионата мира WRC стартовал в Монако. Ралли Монте-Карло вмиг попало в тренды соцсетей. Его смотрят даже те, кто понятия не имеет, что это за вид спорта. Ранее российскую команду вышвырнули из легендарных автогонок.

Ралли Монте-Карло прославилось благодаря одному видео с ночного спецучастка. При просмотре записи с бортовой камеры на машине греческого гонщика Журдана Сертеридиса в кадре внезапно появляется парочка, которая занимается сексом прямо на обочине трассы.

Видео пикатного момента было опубликовано в Twitter. Пару не остановило даже то, что рядом были и другие болельщики.

Ранее мы рассказывали, что на соревнованиях в Австралии погиб известный автогонщик. Он врезался в телевизионную вышку на скорости 320 км в час. Недавно мы также писали о смерти известного гонщика Кена Блока.

Напомним, пилот Формулы-1 "поприветствовал" российского коллегу средним пальцем прямо во время гонки.

Ранее сообщалось что, американский гонщик продемонстрировал чудеса реакции во время этапа NASCAR.