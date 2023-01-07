Врезался в вышку на скорости 320 км/ч: погиб известный гонщик (видео)

Австралиец Сэм Фенек попал в аварию на престижных соревнованиях

В австралийском городе Ипсвич случилась трагедия во время этапа чемпионата по дрэг-рейсингу Willowbank Nitro Drag Racing. Звезда местных гонок Сэм Фенек погиб, врезавшись в операторскую вышку. Это не первая смерть в автоспорте с начала года. Недавно мы писали о смерти известного гонщика Кена Блока.

Уже на первых метрах дистанции машину Фенека занесло, она коснулась отбойника, взлетела в воздух, пересекла трассу и ударилась на скорости 320 км/ч в вышку для телетрансляций. На вышке находился оператор, который с многочисленными травмами попал в больницу.

Парамедики пытались спасти Сэма Фенека, но он умер на месте аварии, сообщает Daily Mail.

Видео аварии Сэма Фенека:

Перед самой гонкой Сэм сделал фото возле своего автомобиля:

Момент аварии:

Ранее на Донбассе погиб украинский гонщик-десантник. "Телеграф" также сообщал, что индийский спортсмен чудом выжил в ДТП. Его автомобиль полностью сгорел. Напомним, что в ДТП попал легендарный боксер, его чуть не убил подросток, который украл машину у родителей.