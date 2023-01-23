Секс на узбіччі: гонщик випадково зняв пікантне відео у Монако

Запис з бортової камери гонщика Сертерідіса вмить став популярним

Новий сезон чемпіонату світу WRC стартував у Монако. Ралі Монте-Карло вмить потрапило до трендів соцмереж. Його дивляться навіть ті, хто гадки не має, що це за вид спорту. Раніше російську команду викинули з легендарних автоперегонів.

Ралі Монте-Карло прославилося завдяки одному відео із нічної спецділянки. Під час перегляду запису з бортової камери на машині грецького гонщика Журдана Сертеридіса в кадрі раптово з’являється парочка, яка займається сексом просто на узбіччі траси.

Відео пікатного моменту було опубліковано у Twitter. Пару не зупинило навіть те, що поряд були й інші вболівальники.

Раніше ми розповідали, що на змаганнях в Австралії загинув відомий автогонщик. Він врізався в телевізійну вежу на швидкості 320 км на годину. Нещодавно ми також писали про смерть відомого гонщика Кена Блока.

Нагадаємо, пілот Формули-1 "привітав" російського колегу середнім пальцем просто під час перегонів.

Раніше повідомлялося, що американський гонщик продемонстрував чудеса реакції під час етапу NASCAR.