Врізався у вежу на швидкості 320 км/год: загинув відомий гонщик (відео)

Австралієць Сем Фенек потрапив в аварію на престижних змаганнях

В австралійському місті Іпсвіч сталася трагедія під час етапу чемпіонату з дрег-рейсингу Willowbank Nitro Drag Racing. Зірка місцевих перегонів Сем Фенек загинув, врізавшись у операторську вежу. Це не перша смерть у автоспорті з початку року. Нещодавно ми писали про смерть відомого гонщика Кена Блока.

Вже на перших метрах дистанції машину Фенека занесло, вона торкнулася відбійника, злетіла у повітря, перетнула трасу та вдарилася на швидкості 320 км/год у вежу для телетрансляцій. На вежі знаходився оператор, який з численними травмами потрапив до лікарні.

Парамедики намагалися врятувати Сема Фенека, але він помер на місці аварії, повідомляє Daily Mail.

Відео аварії Сема Фенека:

Перед самою гонкою Сем зробив фото біля свого автомобіля:

Момент аварії:

Раніше на Донбасі загинув український гонщик-десантник. "Телеграф" також повідомляв, що індійський спортсмен дивом вижив у ДТП. Його автомобіль повністю згорів. Нагадаємо, що у ДТП потрапив легендарний боксер, його мало не вбив підліток, який украв машину у батьків.