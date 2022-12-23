Російського гонщика вдруге спіткала карма денацифікації

З росіянином ніхто не хоче працювати після його жесту на подіумі

Російського гонщика Артема Северюхіна, який показав нацистське вітання під час нагородження на чемпіонаті Європи, вигнали із Lennox Racing Team.

Про це повідомляє пресслужба команди в Instagram. Примітно, що Lennox Racing Team спочатку планувала угоду з росіянином, даючи тому другий шанс, проте після критики в мережі компанія змінила своє рішення. До слова, команда закрила коментарі в офіційному пресрелізі по Северюхіну.

"Lennox Racing Team хоче уточнити, що угода з Артемом Северюхіним припинена", — заявили в пресслужбі команди. Таким чином, росіянина вдруге наздогнала карма денацифікації. Зазначимо, цей колектив є офіційним представником картингового бренду віцечемпіона Формули-1 сезону-2022 Шарля Леклера.

Нагадаємо, Артем під час нагородження в Портімані показав на подіумі нацистський жест і засміявся. Северюхін, який тоді виступав під італійським прапором за Ward Racing зі Швеції, був відразу виключений зі складу команди.

Російський пілот вибачився за свою поведінку, а мати заявила, що це був не нацистський жест, а "послання сердечок".

Раніше повідомлялося, що Міжнародна федерація автоспорту (ФІА) заявила, що Северюхін порушив одразу 5 правил регламенту. У результаті гонщика дискваліфікували, а також відібрали у нього перемогу у Портімані.

Нагадаємо, ще у 2021 році Формула-1 замінила прапор росії на білий прямокутник.