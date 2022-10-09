Нідерландський гонщик завоював титул на Гран-прі Японії

Пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен достроково став чемпіоном світу у Формулі-1. Другий титул поспіль нідерландський пілот виграв на Гран-прі Японії. Раніше ексбоса Формули-1 наздогнала карма через любов до путіна.

Гран-прі Японії через аварію та погану погоду було зупинено майже відразу ж після старту. А потім за відведений час гонщики встигли проїхати лише 28 кіл із запланованих 53.

Очікувалося, що пілотам нарахують урізану кількість очок, оскільки вони не подолали 75% дистанції. У цьому випадку Ферстаппен поки що не зміг би гарантувати собі чемпіонський титул.

Але після фінішу з’ясувалося, що у спортивному регламенті Ф-1 є уточнення: якщо перегони закінчилися у бойовому режимі, то пункти про неповну дистанцію не діють. Відповідно, пілоти здобули повну кількість очок, і Ферстаппен забезпечив собі звання чемпіона світу.

Залік пілотів після Гран-прі Японії:

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 366 Серхіо Перес ("Ред Булл") — 253 Шарль Леклер ("Феррарі") — 252 Джордж Рассел ("Мерседес") — 207 Карлос Сайнс ("Феррарі") — 202 Льюїс Хемілтон ("Мерседес") — 180 Ландо Норріс ("Макларен") — 101 Естебан Окон ("Альпін") — 78 Фернандо Алонсо ("Альпін") — 65 Валттері Боттас ("Альфа Ромео") — 46 Себастьян Феттель ("Астон Мартін") — 32 Даніель Ріккардо ("Макларен") — 29 П’єр Гаслі ("Альфа Таурі") — 23 Кевін Магнуссен ("Хаас") — 22 Ленс Стролл ("Астон Мартін") — 13 Мік Шумахер ("Хаас") — 12 Юкі Цунода ("Альфа Таурі") — 11 Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") — 6 Александер Албон ("Уїльямс") — 4 Ніколас Латіфі ("Уїльямс") — 2 Нік де Вріс ("Уїльямс")

Нагадаємо, що російську команду викинули з легендарних автоперегонів.