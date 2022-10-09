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Макс Ферстаппен достроково виграв чемпіонат Формули-1

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публікації
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Автор
Макс Ферстаппен Новина оновлена 09 жовтня 2022, 17:01
Макс Ферстаппен

Нідерландський гонщик завоював титул на Гран-прі Японії

Пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен достроково став чемпіоном світу у Формулі-1. Другий титул поспіль нідерландський пілот виграв на Гран-прі Японії. Раніше ексбоса Формули-1 наздогнала карма через любов до путіна.

Гран-прі Японії через аварію та погану погоду було зупинено майже відразу ж після старту. А потім за відведений час гонщики встигли проїхати лише 28 кіл із запланованих 53.

Очікувалося, що пілотам нарахують урізану кількість очок, оскільки вони не подолали 75% дистанції. У цьому випадку Ферстаппен поки що не зміг би гарантувати собі чемпіонський титул.

Але після фінішу з’ясувалося, що у спортивному регламенті Ф-1 є уточнення: якщо перегони закінчилися у бойовому режимі, то пункти про неповну дистанцію не діють. Відповідно, пілоти здобули повну кількість очок, і Ферстаппен забезпечив собі звання чемпіона світу.

Залік пілотів після Гран-прі Японії:

  1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 366
  2. Серхіо Перес ("Ред Булл") — 253
  3. Шарль Леклер ("Феррарі") — 252
  4. Джордж Рассел ("Мерседес") — 207
  5. Карлос Сайнс ("Феррарі") — 202
  6. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") — 180
  7. Ландо Норріс ("Макларен") — 101
  8. Естебан Окон ("Альпін") — 78
  9. Фернандо Алонсо ("Альпін") — 65
  10. Валттері Боттас ("Альфа Ромео") — 46
  11. Себастьян Феттель ("Астон Мартін") — 32
  12. Даніель Ріккардо ("Макларен") — 29
  13. П’єр Гаслі ("Альфа Таурі") — 23
  14. Кевін Магнуссен ("Хаас") — 22
  15. Ленс Стролл ("Астон Мартін") — 13
  16. Мік Шумахер ("Хаас") — 12
  17. Юкі Цунода ("Альфа Таурі") — 11
  18. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") — 6
  19. Александер Албон ("Уїльямс") — 4
  20. Ніколас Латіфі ("Уїльямс") — 2
  21. Нік де Вріс ("Уїльямс")

Нагадаємо, що російську команду викинули з легендарних автоперегонів.

Теги:
#Формула 1 #Новини Формула-1 #Макс Ферстаппен