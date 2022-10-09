Макс Ферстаппен достроково виграв чемпіонат Формули-1
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Нідерландський гонщик завоював титул на Гран-прі Японії
Пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен достроково став чемпіоном світу у Формулі-1. Другий титул поспіль нідерландський пілот виграв на Гран-прі Японії. Раніше ексбоса Формули-1 наздогнала карма через любов до путіна.
Гран-прі Японії через аварію та погану погоду було зупинено майже відразу ж після старту. А потім за відведений час гонщики встигли проїхати лише 28 кіл із запланованих 53.
Очікувалося, що пілотам нарахують урізану кількість очок, оскільки вони не подолали 75% дистанції. У цьому випадку Ферстаппен поки що не зміг би гарантувати собі чемпіонський титул.
Але після фінішу з’ясувалося, що у спортивному регламенті Ф-1 є уточнення: якщо перегони закінчилися у бойовому режимі, то пункти про неповну дистанцію не діють. Відповідно, пілоти здобули повну кількість очок, і Ферстаппен забезпечив собі звання чемпіона світу.
Залік пілотів після Гран-прі Японії:
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 366
- Серхіо Перес ("Ред Булл") — 253
- Шарль Леклер ("Феррарі") — 252
- Джордж Рассел ("Мерседес") — 207
- Карлос Сайнс ("Феррарі") — 202
- Льюїс Хемілтон ("Мерседес") — 180
- Ландо Норріс ("Макларен") — 101
- Естебан Окон ("Альпін") — 78
- Фернандо Алонсо ("Альпін") — 65
- Валттері Боттас ("Альфа Ромео") — 46
- Себастьян Феттель ("Астон Мартін") — 32
- Даніель Ріккардо ("Макларен") — 29
- П’єр Гаслі ("Альфа Таурі") — 23
- Кевін Магнуссен ("Хаас") — 22
- Ленс Стролл ("Астон Мартін") — 13
- Мік Шумахер ("Хаас") — 12
- Юкі Цунода ("Альфа Таурі") — 11
- Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") — 6
- Александер Албон ("Уїльямс") — 4
- Ніколас Латіфі ("Уїльямс") — 2
- Нік де Вріс ("Уїльямс")
Нагадаємо, що російську команду викинули з легендарних автоперегонів.