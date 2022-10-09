Укр

Макс Ферстаппен досрочно выиграл чемпионат Формулы-1

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Автор
Макс Ферстаппен Новость обновлена 09 октября 2022, 17:01
Макс Ферстаппен

Нидерландский гонщик завоевал титул на Гран-при Японии

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен досрочно стал чемпионом мира в Формуле-1. Второй титул подряд нидерландский пилот выиграл на Гран-при Японии. Ранее экс-босса Формулы-1 настигла карма из-за любви к путину.

Гран-при Японии из-за аварии и плохой погоды было остановлено почти сразу же после старта. А потом за отведенное время гонщики успели проехать всего лишь 28 кругов из запланированных 53.

Ожидалось, что пилотам начислят урезанное количество очков, поскольку они не преодолели 75 % дистанции. В этом случае Ферстаппен пока не смог бы гарантировать себе чемпионский титул.

Но после финиша выяснилось, что в спортивном регламенте Ф-1 есть уточнение: если гонка закончилась в боевом режиме, то пункты про неполную дистанцию не действуют. Соответственно, пилоты получили полное количество очков, и Ферстаппен обеспечил себе звание чемпиона мира.

Зачет пилотов после Гран-при Японии:

  1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 366
  2. Серхио Перес ("Ред Булл") — 253
  3. Шарль Леклер ("Феррари") — 252
  4. Джордж Расселл ("Мерседес") — 207
  5. Карлос Сайнс ("Феррари") — 202
  6. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 180
  7. Ландо Норрис ("Макларен") — 101
  8. Эстебан Окон ("Альпин") — 78
  9. Фернандо Алонсо ("Альпин") — 65
  10. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") — 46
  11. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") — 32
  12. Даниэль Риккардо ("Макларен") — 29
  13. Пьер Гасли ("Альфа Таури") — 23
  14. Кевин Магнуссен ("Хаас") — 22
  15. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") — 13
  16. Мик Шумахер ("Хаас") — 12
  17. Юки Цунода ("Альфа Таури") — 11
  18. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") — 6
  19. Александер Албон ("Уильямс") — 4
  20. Николас Латифи ("Уильямс") — 2
  21. Ник де Врис ("Уильямс") — 2

Напомним, что российскую команду вышвырнули из легендарных автогонок.

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#Формула-1 #Новости Формула-1 #Макс Ферстаппен