Макс Ферстаппен досрочно выиграл чемпионат Формулы-1
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Нидерландский гонщик завоевал титул на Гран-при Японии
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен досрочно стал чемпионом мира в Формуле-1. Второй титул подряд нидерландский пилот выиграл на Гран-при Японии. Ранее экс-босса Формулы-1 настигла карма из-за любви к путину.
Гран-при Японии из-за аварии и плохой погоды было остановлено почти сразу же после старта. А потом за отведенное время гонщики успели проехать всего лишь 28 кругов из запланированных 53.
Ожидалось, что пилотам начислят урезанное количество очков, поскольку они не преодолели 75 % дистанции. В этом случае Ферстаппен пока не смог бы гарантировать себе чемпионский титул.
Но после финиша выяснилось, что в спортивном регламенте Ф-1 есть уточнение: если гонка закончилась в боевом режиме, то пункты про неполную дистанцию не действуют. Соответственно, пилоты получили полное количество очков, и Ферстаппен обеспечил себе звание чемпиона мира.
Зачет пилотов после Гран-при Японии:
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 366
- Серхио Перес ("Ред Булл") — 253
- Шарль Леклер ("Феррари") — 252
- Джордж Расселл ("Мерседес") — 207
- Карлос Сайнс ("Феррари") — 202
- Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 180
- Ландо Норрис ("Макларен") — 101
- Эстебан Окон ("Альпин") — 78
- Фернандо Алонсо ("Альпин") — 65
- Валттери Боттас ("Альфа Ромео") — 46
- Себастьян Феттель ("Астон Мартин") — 32
- Даниэль Риккардо ("Макларен") — 29
- Пьер Гасли ("Альфа Таури") — 23
- Кевин Магнуссен ("Хаас") — 22
- Лэнс Стролл ("Астон Мартин") — 13
- Мик Шумахер ("Хаас") — 12
- Юки Цунода ("Альфа Таури") — 11
- Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") — 6
- Александер Албон ("Уильямс") — 4
- Николас Латифи ("Уильямс") — 2
- Ник де Врис ("Уильямс") — 2
Напомним, что российскую команду вышвырнули из легендарных автогонок.