Нидерландский гонщик завоевал титул на Гран-при Японии

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен досрочно стал чемпионом мира в Формуле-1. Второй титул подряд нидерландский пилот выиграл на Гран-при Японии. Ранее экс-босса Формулы-1 настигла карма из-за любви к путину.

Гран-при Японии из-за аварии и плохой погоды было остановлено почти сразу же после старта. А потом за отведенное время гонщики успели проехать всего лишь 28 кругов из запланированных 53.

Ожидалось, что пилотам начислят урезанное количество очков, поскольку они не преодолели 75 % дистанции. В этом случае Ферстаппен пока не смог бы гарантировать себе чемпионский титул.

Но после финиша выяснилось, что в спортивном регламенте Ф-1 есть уточнение: если гонка закончилась в боевом режиме, то пункты про неполную дистанцию не действуют. Соответственно, пилоты получили полное количество очков, и Ферстаппен обеспечил себе звание чемпиона мира.

Зачет пилотов после Гран-при Японии:

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 366 Серхио Перес ("Ред Булл") — 253 Шарль Леклер ("Феррари") — 252 Джордж Расселл ("Мерседес") — 207 Карлос Сайнс ("Феррари") — 202 Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 180 Ландо Норрис ("Макларен") — 101 Эстебан Окон ("Альпин") — 78 Фернандо Алонсо ("Альпин") — 65 Валттери Боттас ("Альфа Ромео") — 46 Себастьян Феттель ("Астон Мартин") — 32 Даниэль Риккардо ("Макларен") — 29 Пьер Гасли ("Альфа Таури") — 23 Кевин Магнуссен ("Хаас") — 22 Лэнс Стролл ("Астон Мартин") — 13 Мик Шумахер ("Хаас") — 12 Юки Цунода ("Альфа Таури") — 11 Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") — 6 Александер Албон ("Уильямс") — 4 Николас Латифи ("Уильямс") — 2 Ник де Врис ("Уильямс") — 2

Напомним, что российскую команду вышвырнули из легендарных автогонок.