Российского гонщика во второй раз настигла карма денацификации

С россиянином никто не хочет работать после его жеста на подиуме

Российского гонщика Артема Северюхина, который показал нацистское приветствие во время награждения на чемпионате Европы, выгнали из Lennox Racing Team.

Об этом сообщает пресс-служба команды в Instagram. Примечательно, что Lennox Racing Team изначально планировала соглашение с россиянином, давая тому "второй шанс", однако после критики в сети компания изменила свое решение. К слову, команда закрыла комментарии в официальном пресс-релизе по Северюхину.

"Lennox Racing Team хочет уточнить, что соглашение с Артемом Северюхиным прекращено", — заявили в пресс-службе команды. Таким образом, россиянина во второй раз настигла карма денацификации. Отметим, данный коллектив является официальным представителем картингового бренда вице-чемпиона Формулы-1 сезона-2022 Шарля Леклера.

Напомним, Артем во время награждения в Портимане показал на подиуме нацистский жест и рассмеялся. Северюхин, который тогда выступал под итальянским флагом за Ward Racing из Швеции был тут же исключен из состава команды.

Российский пилот извинился за свое поведение, а его мать заявила, что это был не нацистский жест, а "послание сердечек".

Ранее сообщалось, что Международная федерация автоспорта (ФИА) заявила, что Северюхин нарушил сразу 5 правил регламента. В итоге гонщика дисквалифицировали, а также отобрали у него победу в Портимане.

Напомним, еще в 2021 году Формула-1 заменила флаг рф на белый прямоугольник.