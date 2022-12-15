Сын Шумахера ушел из "Феррари": чем дальше будет заниматься гонщик

Мик останется в Формуле-1 в качестве резервного пилота

Команда Формулы-1 "Феррари" и гонщик Мик Шумахер приняли решение не продлевать сотрудничество, после четыре лет совместной работы.

Мик присоединился к "Феррари" через программу молодых пилотов в 2019 году и в течение двух сезонов выступал в Формуле-2 в составе команды "Према". Он выиграл три гонки и завоевал чемпионский титул в 2020 году.

В следующем году Шумахер дебютировал в Формуле-1 в составе команды "Хаас". Он выступал за команду в течение двух лет, стартовав в 43 гонках и набрав 12 очков.

"Команда благодарит Мика за эти четыре года и многие километры, пройденные вместе, и желает ему всего наилучшего в будущем", — говорится в сообщении "Феррари".

Однако долго без работы Шумахер-младший не был. Он подписал контракт с "Мерседесом". Мик будет выступать в качестве резервного гонщика. 23-летний пилот будет проводить насыщенную программу тренировок на симуляторе в Брэкли. Мик также будет присутствовать вместе с командой на всех Гран-при в течение сезона 2023 года.

Напомним, что Мик — сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера. В конце 2013 года Михаэль получил травму головы, катаясь на лыжаъ в Альпах. С тех пор никакой определенной информации о состоянии его здоровья нет.