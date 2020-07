Такое случается раз в 10 лет: Шумахер-младший вылетел из гонки из-за странного инцидента (Видео)

В воскресенье, 12 июля, в австрийском Шпильберге состоялась вторая гонка гоночного уик-энда Формулы-2, победителем которой стал датчанин Кристиан Лундгор, представляющий команду ART Gran Prix.

Пилот Prema Racing Мих Шумахер имел хорошие шансы на призовые места, однако с его автомобилем приключился невероятный инцидент, который не дал сыну легенды Формулы-1 Михаэля Шумахера финишировать в заезде. Как позже признался сам Шумахер-младший, кусочек резины с шины попал в механизм запуска огнетушителя на правом боку болида и привел его в действие. Это приключилось с Миком когда он занимал третью позицию. Кроме того, юный гонщик отметил, что такое по статистике случается примерно раз в 10 лет.

Видео инцидента с Шумахером доступно в twitter Формулы-2:

He was hoping to get his hands on the champagne!

But @SchumacherMick's race ended with a different kind of spray...

The German driver was running in third when his fire extinguisher suddenly went off! #AustrianGP #F2 pic.twitter.com/rhwW5uBq7b

— Formula 2 (@FIA_F2) July 12, 2020