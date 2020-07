Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, гонщики "Феррари" столкнулись

Победный дубль на счет "Мерседес". Первым на финиш приехал Льюис Хэмилтон, который стартовал сегодня с поул-позиции. Вторым финишировал его партнер по команде Валттери Боттас. Третья и четвертая позиции за командой "Ред Булл": Ферстаппен немного опередил Албона.

Кошмаром гонка стала для "Феррари" еще на первом круге, когда Леклер при прорыве врезался в Феттеля. Обоим гонщикам Скудерии пришлось ехать в боксы.

Полные результаты гонки:

Hamilton takes his 85th career win! He's now just six wins behind Schumacher's all-time record of 91.#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/bsrwlQoWiD

— Formula 1 (@F1) July 12, 2020