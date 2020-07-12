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Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, гонщики "Феррари" столкнулись

Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, гонщики "Феррари" столкнулись
18:12 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В воскресенье, 12 июля, на автодроме в Шпильберге (Австрия) завершился второй этап сезона Формулы-1 2020/21 - Гран-при Штирии.

Победный дубль на счет "Мерседес". Первым на финиш приехал Льюис Хэмилтон, который стартовал сегодня с поул-позиции. Вторым финишировал его партнер по команде Валттери Боттас. Третья и четвертая позиции за командой "Ред Булл": Ферстаппен немного опередил Албона.

Кошмаром гонка стала для "Феррари" еще на первом круге, когда Леклер при прорыве врезался в Феттеля. Обоим гонщикам Скудерии пришлось ехать в боксы.

Полные результаты гонки:

Таким образом, Хэмилтон выиграл свою 85-ю гонку в карьере, что всего в шести победах от "вечного" рекорда Михаэля Шумахера.

Ранее сообщалось, что Гран-при Венгрии-2020 под угрозой отмены.

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Все по теме:

Формула-1, Автоспорт, Гран-при Штирии.

Автор:

Телеграф
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