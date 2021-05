Шумахер жестко разбил машину в Монако (видео)

В субботу, 22 мая, немецкий гонщик "Хааса", сын легенды Формулы-1 Михаэля Шумахера, Мик Шумахер угодил в серьезную аварию на тренировке Гран-при Монако.

Немец допустил ошибку и серьезно разбил свой болид, повредив и переднюю часть машины, и заднюю. Примечательно, что Мик показал 14-й результат по итогам сессии, однако в сегодняшней квалификации он участие не примет, а в завтрашней гонке, скорее всего, будет стартовать с пит-лейн.

Видео аварии Шумахера на третьей тренировке.

A big shunt for @SchumacherMick in FP3 means the German will not be taking part in qualifying due to the damage sustained #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/dwqHN91SRy

— Formula 1 (@F1) May 22, 2021