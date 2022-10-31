Побит вечный рекорд Шумахера: кто подвинул легенду

Макс Ферстаппен выиграл 14-ю гонку в сезоне

Двукратный чемпион Формулы-1 пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики. Тем самым голландец установил новый рекорд по числу выигранных гонок за сезон.

Победа на Гран-при Мексики стала для Ферстаппена 14-й в нынешнем чемпионате Формулы-1. Таким образом, Макс превзошел достижение немцев Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля, имевших по 13 побед.

Напомним, Шумахер установил свой рекорд в 2004 году, на тот момент выступая за "Феррари". Феттель сумел лишь повторить это достижение в 2013-м, будучи пилотом "Ред Булл".

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