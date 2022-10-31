Побито вічний рекорд Шумахера: хто посунув легенду

Макс Ферстаппен виграв 14 гонку в сезоні

Дворазовий чемпіон Формули-1 пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен виграв Гран-прі Мексики. Тим самим голландець встановив новий рекорд за кількістю виграних перегонів за сезон.

Перемога на Гран-прі Мексики стала для Ферстаппена 14-ою у чемпіонаті Формули-1. Таким чином, Макс перевершив досягнення німців Міхаеля Шумахера та Себастьяна Феттеля, які мали по 13 перемог.

Нагадаємо, Шумахер встановив свій рекорд у 2004 році, на той момент виступаючи за "Феррарі". Феттель зумів лише повторити це досягнення у 2013-му, будучи пілотом "Ред Булл".

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