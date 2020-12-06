Сын Шумахера стал чемпионом Формулы-2

Сын легенды Формулы-1 Михаэля Шумахера Мик выиграл Формулу-2 сезона 2020 года.

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В последней гонке, что проходила в Бахрейне, главный конкурент немца Каллум Айлотт из Британии финишировал вне очковой зоны и потеснить Мика не сумел. В итоге Шумахер-младший опередил Каллума на 14 очков в итоговой таблице, став чемпионом серии.

Отметим, Шумахер провалил старт сезона, однако сумел реабилитироваться на европейских этапах и в итоге добыл победу в общем зачете. До этого Мик побеждал в еще одной младшей серии - Формуле-3.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Мик Шумахер подписал контракт с командой Формулы-1 и в следующем сезоне он будет представлять Haas в Королевских гонках.