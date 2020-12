Сын Шумахера подписал контракт с командой Формулы-1

Сын легендарного пилота Формулы-1 Михаэля Шумахера Мик в следующем сезоне попробует свои силы в Формуле-1. Об этом сообщает пресс-служба команды F1 Haas в twitter.

"Перспектива попасть в стартовую сетку Формулы 1 в следующем году делает меня невероятно счастливым, и я просто потерял дар речи. Я хотел бы поблагодарить Haas F1 Team, Scuderia Ferrari и Академию водителей Ferrari за оказанное мне доверие. Я также хочу поблагодарить своих родителей и выразить им свою любовь - я знаю, что я им всем обязан. Я всегда верил, что осуществлю свою мечту о Формуле", - цитирует Шумахера-младшего официальный сайт Haas.

Вот так начиналась мечта Мика:

В Формуле-2, где сейчас выступает и лидирует Мик, с нетерпением ждут его дебюта в Королевских гонках:

