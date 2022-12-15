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Син Шумахера пішов із "Феррарі": чим далі займатиметься гонщик

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Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Мік цього сезону виступав за команду "Хаас"
Мік цього сезону виступав за команду "Хаас". Фото Колаж "Телеграфа"

Мік залишиться у Формулі-1 як резервний пілот

Команда Формули-1 "Феррарі" та гонщик Мік Шумахер прийняли рішення не продовжувати співпрацю після чотирьох років спільної роботи.

Мік приєднався до "Феррарі" через програму молодих пілотів у 2019 році та протягом двох сезонів виступав у Формулі-2 у складі команди "Према". Він виграв три гонки і завоював чемпіонський титул у 2020 році.

Наступного року Шумахер дебютував у Формулі-1 у складі команди "Хаас". Він виступав за команду протягом двох років, стартувавши у 43 перегонах та набравши 12 очок.

"Команда дякує Міку за ці чотири роки і багато кілометрів, пройдених разом, і бажає йому всього найкращого в майбутньому", — йдеться в повідомленні "Феррарі".

Однак довго без роботи Шумахер-молодший не був. Він підписав контракт із "Мерседесом". Мік виступатиме як резервний гонщик. 23-річний пілот проводитиме насичену програму тренувань на симуляторі у Бреклі. Мік також буде присутнім разом із командою на всіх Гран-прі протягом сезону 2023 року.

Нагадаємо, що Мік – син семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера. Наприкінці 2013 року Міхаель отримав травму голови, катаючись на лижах в Альпах. З тих пір ніякої певної інформації про стан його здоров’я немає.

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#Формула 1 #Мік Шумахер