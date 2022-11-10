Машину Шумахера продали за шалені гроші: у чому її цінність

На цьому "Феррарі" німецький гонщик став чемпіоном світу

На аукціоні Sotheby’s у Женеві продано легендарний гоночний болід Ferrari F2003-GA. На ньому їздив сам Міхаель Шумахер.

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Більше того, це найуспішніший болід у кар’єрі Шумахера. У 2003 році німець виграв на ньому Гран-прі в Іспанії, Австрії, Канаді, Італії та США. Ще двічі посідав треті місця, фінішував на п’ятому і восьмому місці. Саме це авто принесло Шумахеру чемпіонський титул у боротьбі з Кімі Райкконеном та Хуаном Пабло Монтойєю.

Чемпіонський болід Шумахера продали за 14,8 млн доларів, повідомляє офіційний сайт аукціонного будинку.

Болід Ferrari F2003 GA оснащений 3,0-літровим V10 двигуном потужністю 840 л. с. при 19 000 об/хв і важить лише 600 кг. Його максимальна швидкість перевищує 350 км/год.

Нагадаємо, що цього року Макс Ферстаппен виграв чемпіонат Формули-1.

Раніше ексбоса Формули-1 наздогнала карма через любов до путіна.