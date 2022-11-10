Машину Шумахера продали за сумасшедшие деньги: в чем ее ценность

На этом "Феррари" немецкий гонщик стал чемпионом мира

На аукционе Sotheby's в Женеве продан легендарный гоночный болид Ferrari F2003-GA. На нем ездил сам Михаэль Шумахер.

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Более того, это самый успешный болид в карьере Шумахера. В 2003 году немец выиграл на нем Гран-при в Испании, Австрии, Канаде, Италии и США. Еще дважды занимал третьи места, по разу финишировал на пятом и восьмом месте. Именно это авто принесло Шумахеру чемпионский титул в борьбе с Кими Райкконеном и Хуаном Пабло Монтойей.

Чемпионский болид Шумахера продали за 14,8 млн долларов, сообщает официальный сайт аукционного дома.

Болид Ferrari F2003 GA оснащен 3,0-литровым V10 мотором мощностью 840 л. с. при 19 000 об/мин и весит всего 600 кг. Его максимальная скорость превышает 350 км/ч.

Напомним, что в этом году Макс Ферстаппен выиграл чемпионат Формулы-1.

Ранее экс-босса Формулы-1 настигла карма из-за любви к путину.