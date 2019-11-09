Жена Шумахера благодарна мужу за лошадей и ранчо

Новости спорта:Жена Михаэля Шумахера сказала, что будет благодарна мужу всю жизнь.

Жена семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера Коринна рассказала, как в её жизнь пришло увлечение конным спортом, и призналась, что немалую поддержку в этом начинании ей оказал супруг.

«Когда мне было 30 лет, я очень хотела лошадь. Михаэль знал это. Тогда он взял меня с собой в Абу-Даби, и мы выбрали мне скакуна. На десятилетие нашей годовщины, в 2005 году, он подарил мне ранчо. Никогда не забуду, кому я этим обязана и буду благодарна мужу. Однажды он сказал мне, что наша дочь будет лучше работать с лошадьми. Тогда я возмутилась и сказала, что это я целыми днями провожу с лошадьми. Но он предугадал её способности», — приводит слова Коринны Daily Mail.

Дочь четы Шумахеров, Джинна, завоевала уже несколько титулов в конном спорте.