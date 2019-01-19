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Сын Шумахера подписал контракт с Феррари

Сын Шумахера подписал контракт с Феррари
22:58 Сегодня Телеграф Мотоспорт Фото: Твиттер

Новости спорта: Команда Феррари подтвердила контракт с молодым пилотом.

Феррари подтвердила подписание контракта с 19-летним пилотом Миком Шумахером, который присоединился к Академии команды.

Сын легендарного в прошлом гонщика Михаэля Шумахера будет с рядом других пилотов помогать Феррари готовиться к новому сезону.

Кроме того, ранее сообщалось, что Мик может принять участие в тестах Ф-1, которые проходят в течение сезона, однако Феррари эту информацию не подтвердила.

Шумахер в 2018 году выиграл чемпионат Формулы-3, а в 2019 будет гоняться в Формуле-2.

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Отметим, что пока о Ф-1 для Мика говорить рано, но в случае удачного сезона в Ф-2 он может рассчитывать на место в Хаасе или Заубере, которые тесно сотрудничают с Феррари.

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Формула-1, Ferrari, Автоспорт, Мотоспорт, Мик Шумахер.
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