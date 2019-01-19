Сын Шумахера подписал контракт с Феррари

Феррари подтвердила подписание контракта с 19-летним пилотом Миком Шумахером, который присоединился к Академии команды.
Сын легендарного в прошлом гонщика Михаэля Шумахера будет с рядом других пилотов помогать Феррари готовиться к новому сезону.
Кроме того, ранее сообщалось, что Мик может принять участие в тестах Ф-1, которые проходят в течение сезона, однако Феррари эту информацию не подтвердила.
Mick Schumacher joins the Ferrari Driver Academy. #FDA https://t.co/DBnPlkrHrX
— FerrariDriverAcademy (@insideFDA) 19 января 2019 г.
Шумахер в 2018 году выиграл чемпионат Формулы-3, а в 2019 будет гоняться в Формуле-2.
Отметим, что пока о Ф-1 для Мика говорить рано, но в случае удачного сезона в Ф-2 он может рассчитывать на место в Хаасе или Заубере, которые тесно сотрудничают с Феррари.