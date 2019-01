Определились победители ралли-марафона Дакар-2019

Аргентинец Николас Кавильяссо на "Ямахе" одержал победу в финальном, 10-м этапе "Дакара"-2019 и стал победителем ралли-марафона в классе квадроциклов.

"Дакар"-2019. Квадроциклы. Общий зачёт

1. Николас Кавильяссо (Yamaha) — 43:01:54

2. Херемьяс Гонсалес Фериоли (Yamaha) — + 01:55:37

3. Густаво Гальего (Yamaha) — + 02:11:48

4. Александр Жиру (Yamaha) — 04:02:41

5. Мануэль Андухар (Yamaha) — + 06:38:10.

Бразилец Рейналдо Маркес Варела завоевал победу на 10-м этапе ралли "Дакар" в зачёте мотовездеходов. В общем зачёте победу одержал чилиец Франсиско Лопес Контардо.

Francisco “Chaleco” López Contardo has won the 2019 #Dakar in the SxS category in his first participation in the class. Gerard Farrés and Reinaldo Varela take the runners-up spots. #Dakar2019 pic.twitter.com/1eJ0dq2buw

— Junaid #JB17 (@JunaidSamodien_) 17 января 2019 г.