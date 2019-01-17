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Определились победители ралли-марафона Дакар-2019

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Определились победители ралли-марафона Дакар-2019
18:53 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Завершился ралли марафон Дакар-2019.

Аргентинец Николас Кавильяссо на "Ямахе" одержал победу в финальном, 10-м этапе "Дакара"-2019 и стал победителем ралли-марафона в классе квадроциклов.

"Дакар"-2019. Квадроциклы. Общий зачёт

1. Николас Кавильяссо (Yamaha) — 43:01:54

2. Херемьяс Гонсалес Фериоли (Yamaha) — + 01:55:37

3. Густаво Гальего (Yamaha) — + 02:11:48

4. Александр Жиру (Yamaha) — 04:02:41

5. Мануэль Андухар (Yamaha) — + 06:38:10.

Дакар-2019. Видео аварии Карякина

Бразилец Рейналдо Маркес Варела завоевал победу на 10-м этапе ралли "Дакар" в зачёте мотовездеходов. В общем зачёте победу одержал чилиец Франсиско Лопес Контардо.

Мотовездеходы. Общий зачёт

1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am)

2. Жерар Фаррес Гуэль (Can-Am) — +1:02.35

3. Рейналдо Маркес Варела (Can-Am) — +1:05.19

4. Кейси Карри (Can-Am) — +2:32.51

5. Родриго Хавьер Морено Пьяссоли (Can-Am) — +3:10.25…

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Австралийский гонщик Тоби Прайс стал лучшим на 10-м этапе ралли "Дакар" в классе мотоциклов. Кроме того он одержал победу ив генеральной класификации.

"Дакар"-2019. Мотоциклы. Общий зачёт

1. Тоби Прайс (KTM)

2. Маттиас Валькнер (KTM) +9.13

3. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +20.46

4. Эндрю Шорт (Husqvarna) +44.10

5. Ксавье де Султре (Yamaha) +54.00.

Карлос Сайнс одержал победу на 10-м этапе ралли "Дакар" в зачёте внедорожников. Лидер общего зачёта Нассер Аль-Аттия финишировал на 12-й позиции, чего оказалось более чем достаточно для того, чтобы отпраздновать победу в ралли-марафоне.

"Дакар"-2019. Автомобили. Общий зачёт

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota)

2. Хоан Нани Рома (MINI) — +46.42

3. Себастьен Лёб (Peugeot) — +1:54.18

4. Якуб Пшигонски (MINI) — +2:28.31

5. Сириль Депре (MINI) — +2:48.43…

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Экипаж "Ивеко" во главе с Тоном ван Генугтеном одержал победу на 10-м этапе "Дакара" в классе грузовиков. Лидер общего зачёта Эдуард Николаев уступил ван Генугтену восемь минут, и этого результата легко хватило, чтобы удержать лидерство в общем зачёте.

"Дакар"-2019. Грузовики. Общий зачёт

1. Эдуард Николаев ("КАМАЗ-мастер") — 41:01.35

2. Дмитрий Сотников ("КАМАЗ-мастер") — +25.36

3. Жерар де Рой ("Ивеко") — +1:34.44.

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