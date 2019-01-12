Российский экипаж дисквалифицировали с Дакара за наезд на зрителя (Видео)

Новости спорта: Экипаж Андрея Каргинова не остановился, чтобы оказать помощь пострадавшему.

Экипаж команды «Камаз-Мастер» во главе с Андреем Каргиновым, выступающий на ралли-рейде Дакар-2019 в классе грузовиков, был дисквалифицирован с гонки.

Причиной стало то, что Каргинов наехал на одного из зрителей во время гонки, и не остановился для того, чтобы оказать помощь пострадавшему. У мужчины перелом бедра.

Один из экипажей команды "КамАЗ-мастер" дисквалифицировали с ралли Дакар-2019 после того, как он наехал на зрителя и не остановился, чтобы оказать помощь. У мужчины перелом бедра pic.twitter.com/DALEbVAroT — Лентач (@oldLentach) 12 января 2019 г.

На момент схода Каргинов занимал второе место в общем зачете Дакара. Сегодня у участников ралли-рейда день отдыха.