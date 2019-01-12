Скачать
Суббота, 12.01.2019
Украинка Шевчук - самая лучшая пауэрлифтерка мира 2018 года
Украинка Шевчук - самая лучшая пауэрлифтерка мира 2018 года
Милевский вернулся в Динамо-Брест на свой день рождения
Милевский вернулся в Динамо-Брест на свой день рождения
УЕФА показал символическую команду 2018 года по версии болельщиков
УЕФА показал символическую команду 2018 года по версии болельщиков
Биатлон. Результаты мужского спринта в Оберхофе 11.01.2019
Биатлон. Результаты мужского спринта в Оберхофе 11.01.2019

Российский экипаж дисквалифицировали с Дакара за наезд на зрителя (Видео)

Российский экипаж дисквалифицировали с Дакара за наезд на зрителя (Видео)
13:56 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Экипаж Андрея Каргинова не остановился, чтобы оказать помощь пострадавшему.

Экипаж команды «Камаз-Мастер» во главе с Андреем Каргиновым, выступающий на ралли-рейде Дакар-2019 в классе грузовиков, был дисквалифицирован с гонки.

Причиной стало то, что Каргинов наехал на одного из зрителей во время гонки, и не остановился для того, чтобы оказать помощь пострадавшему. У мужчины перелом бедра.

На момент схода Каргинов занимал второе место в общем зачете Дакара. Сегодня у участников ралли-рейда день отдыха.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автоспорт, Дакар, Дакар-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Биатлон: гонки 12 января в Оберхофе
02 Самуэльссон: Я не уважаю то, что сделал Логинов
03 Фуркад: Победа Логинова - позор
04 Селезнев: Хочу поиграть в Примере
05 Клопп и ван Дейк - лучшие в АПЛ по итогам декабря
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь