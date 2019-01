Дакар-2019. Видео аварии Карякина

Официальный сайт ралли-рейда Дакар сообщил об аварии Сергея Карякина, выступающего за команду Snag Racing на багги.

В заявлении организаторов говорится, что машина россиянина перевернулась на 71-м километре седьмого спецучастка и получила серьезные повреждения. Другие подробности пока не известны.

Sergei Kariakin is losing loads of time after this heavy crash. He was 2nd overall in the SxS category

Sergei Kariakin pierde mucho tiempo con este accidente espectacular. Iba 2o de la clasificacion general en la categoria SxS#Dakar2019 pic.twitter.com/FlCvJcfWuB

— DAKAR RALLY (@dakar) 14 января 2019 г.