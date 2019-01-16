Дакар-2019. Видео аварии Карякина

Новости спорта: Сергей Карякин попал в аварию на седьмом спецучастке ралли Дакар-2019.

Официальный сайт ралли-рейда Дакар сообщил об аварии Сергея Карякина, выступающего за команду Snag Racing на багги.

В заявлении организаторов говорится, что машина россиянина перевернулась на 71-м километре седьмого спецучастка и получила серьезные повреждения. Другие подробности пока не известны.

Sergei Kariakin is losing loads of time after this heavy crash. He was 2nd overall in the SxS category Sergei Kariakin pierde mucho tiempo con este accidente espectacular. Iba 2o de la clasificacion general en la categoria SxS#Dakar2019 pic.twitter.com/FlCvJcfWuB — DAKAR RALLY (@dakar) 14 января 2019 г.

На момент старта спецучастка Сергей шел вторым в зачете мотовездеходов с отставанием в 13 минут от Жерара Фарреса Гуэля.