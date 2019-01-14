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У Вязовича отобрали победу на 6-м этапе Дакара-2019

У Вязовича отобрали победу на 6-м этапе Дакара-2019
11:20 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Экипаж команды «МАЗ-СПОРТавто» пилота Сергея Вязовича одержал победу на шестом этапе ралли-марафона «Дакар»-2019.

Однако позднее из-за полученного штрафа в один час белорусский экипаж переместился на пятую позицию.

Причиной для наказания Вязовича стал пропуск одной из контрольных точек, на которой Сергей не отметился.

Согласно официальному сайту «Дакара», теперь на первом месте по итогам шестого этапа находится экипаж «Ивеко» голландца Жерара де Роя. На втором его напарник по команде — аргентинец Федерико Вильягра. На третьей позиции — россиянин Дмитрий Сотников, представляющий «КАМАЗ-мастер».

Отметим, что седьмой этапа «Дакар» в Перу стартует сегодня, 14 января. Гонщикам предстоит преодолеть 323 км спецучастка.

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Автоспорт, Ралли, Дакар, Дакар-2019, Сергей Вязович.
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