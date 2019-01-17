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Четверг, 17.01.2019

Житель Перу помог гонщикам откопать машину во время гонки "Дакар" (Видео)

Во время восьмого этапа ралли "Дакар", проходящего по бездорожью Перу, грузовик российского гонщика "КАМАЗ-мастер" Эдуарда Николаева застрял в первых дюнах маршрута. На откапывание ушел почти час. На помощь даже пришел один из местных жителей, который также поработал лопатой, а затем на память сфотографировался с российским пилотом. Победителем этапа стал другой российский пилот Дмитрий Сотников, а Николаев показал пятый результат.
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