Российский гонщик боится осудить путина для участия в "Дакаре"

Гонщик хочет выступить на престижных соревнованиях, не осуждая так называемую "спецоперацию"

Чемпион ралли "Дакар-2017" россиянин Сергей Карякин после недопуска команды "Камаз-мастер" на ралли марафон попросил Международную автомобильную федерацию (ФИА) изменить требования к гонщикам из россии для участия в соревнованиях.

Карякин не хочет осуждать полномасштабное вторжение рф в Украину, что есть главным требованием для участия россиян в ралли-рейде, передает ТАСС. Сергей считает, что представителей рф не допускают к "Дакару" по политическим мотивам.

"Я 13-го числа написал письмо напрямую президенту ФИА (Мохаммеду бен Сулайему). Там прошу отменить требование к российским пилотам осудить СВО. Напираю на то, что это противоречит этическому кодексу ФИА. Юридические документы мы читать умеем все же.

Я написал, что так как он бывший спортсмен, то знает, что такое отдать полжизни спорту и каково спортсмену быть отлученным от соревнований по политическим мотивам. Посмотрим, что ответит", – заявил Карякин.

Напомним, на "Дакаре-2022" Карякин умудрился столкнуться лоб в лоб с другим экипажем.

Ранее сообщалось, что российского гонщика настигла карма за нацистский жест.