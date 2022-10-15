Російський гонщик боїться засудити путіна для участі у "Дакарі"

Гонщик хоче виступити на престижних змаганнях, не засуджуючи так звану "спецоперацію"

Чемпіон ралі "Дакар-2017" росіянин Сергій Карякін після недопуску команди "Камаз-мастер" на ралі марафон попросив Міжнародну автомобільну федерацію (ФІА) змінити вимоги до гонщиків із рф для участі у змаганнях.

Карякін не хоче засуджувати повномасштабне вторгнення росії в Україну, що є головною вимогою для участі росіян у ралі-рейді, передає ТАСС. Сергій вважає, що представників рф не допускають до "Дакару" з політичних мотивів.

"Я 13-го числа написав листа безпосередньо президенту ФІА (Мохаммеду бен Сулайєму). Там прошу скасувати вимогу до російських пілотів засудити СВО. Наполягаю на тому, що це суперечить етичному кодексу ФІА. Юридичні документи ми читати вміємо все ж таки.

Я написав, що оскільки він колишній спортсмен, то знає, що таке віддати півжиття спорту і як це спортсмену бути відлученим від змагань з політичних мотивів. Подивимося, що відповість", – заявив Карякін.

Нагадаємо, на "Дакарі-2022" Карякін примудрився зіткнутися лоб у лоб з іншим екіпажем.

Раніше повідомлялося, що російського гонщика наздогнала карма за нацистський жест.