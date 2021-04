Гонщик со стальными нервами увернулся от летящего в него авто, а затем пошутил (видео)

Американский гонщик Даррелл "Бубба" Уоллас продемонстрировал чудеса реакции во время 10-го этапа NASCAR в Талладеге (штат Алабама, США).

Пилот 23XI Racing чудом избежал столкновения с гонщиком команды Penske Джоуи Логано. В какой-то момент Логано, шедший третьим, потерял управление, и его машина взлетела в воздух. Уоллас на большой скорости заметил "препятствие" и вырулил свое авто влево, что спасло его от жуткого столкновения.

Примечательно, что сразу же после происшествия Даррелл пошутил: "Говорю вам, моим трусам сейчас хуже, чем машине".

Видео инцидента с Уолласом доступно в сети:

"I'm telling you, my underwear is worse than the car right now."

- @BubbaWallace pic.twitter.com/KGAlGMDJcK

— 23XI Racing (@23XIRacing) April 25, 2021