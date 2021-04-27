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Гонщик со стальными нервами увернулся от летящего в него авто, а затем пошутил (видео)

Гонщик со стальными нервами увернулся от летящего в него авто, а затем пошутил (видео)
Обновлено 11:42 Сегодня Телеграф Фото: Twitter 23XIRacing

Американский гонщик Даррелл "Бубба" Уоллас продемонстрировал чудеса реакции во время 10-го этапа NASCAR в Талладеге (штат Алабама, США).

Завал болидов на пит-лейне гонки NASCAR (Видео)

Пилот 23XI Racing чудом избежал столкновения с гонщиком команды Penske Джоуи Логано. В какой-то момент Логано, шедший третьим, потерял управление, и его машина взлетела в воздух. Уоллас на большой скорости заметил "препятствие" и вырулил свое авто влево, что спасло его от жуткого столкновения.

Примечательно, что сразу же после происшествия Даррелл пошутил: "Говорю вам, моим трусам сейчас хуже, чем машине".

Видео инцидента с Уолласом доступно в сети:

Ранее "Телеграф" сообщал, что гонщики NASCAR повздорили из-за инцидента на трассе.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 131

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Автоспорт, NASCAR, Даррелл Уоллас.
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