Гонщик со стальными нервами увернулся от летящего в него авто, а затем пошутил (видео)

Американский гонщик Даррелл "Бубба" Уоллас продемонстрировал чудеса реакции во время 10-го этапа NASCAR в Талладеге (штат Алабама, США).
Пилот 23XI Racing чудом избежал столкновения с гонщиком команды Penske Джоуи Логано. В какой-то момент Логано, шедший третьим, потерял управление, и его машина взлетела в воздух. Уоллас на большой скорости заметил "препятствие" и вырулил свое авто влево, что спасло его от жуткого столкновения.
Примечательно, что сразу же после происшествия Даррелл пошутил: "Говорю вам, моим трусам сейчас хуже, чем машине".
Видео инцидента с Уолласом доступно в сети:
"I'm telling you, my underwear is worse than the car right now."
- @BubbaWallace pic.twitter.com/KGAlGMDJcK
— 23XI Racing (@23XIRacing) April 25, 2021
Ранее "Телеграф" сообщал, что гонщики NASCAR повздорили из-за инцидента на трассе.