Завал болидов на пит-лейне гонки NASCAR (Видео)

В гонке NASCAR в Индианаполисе произошла массовая авария на пит-лейне, пострадал механик.

Гонщик Stewart-Haas Racing Кевин Харвик выиграл гонку NASCAR Big Machine Hand Sanitizer 400 на трассе в Индианаполисе. Вторым финишировал представитель Chip Ganassi Racing Мэтт Кенсет. Третьим стал напарник Харвика по Stewart-Haas Racing Эрик Альмирола.

Во время одной из массовых остановок на пит-лейне произошёл завал, в котором пострадал механик Райана Блэйни.

Наибольшее количество кругов в гонке лидировал Харвик – 68 из 161. Первый промежуточный финиш выиграл Уильям Байрон. Второй – Харвик.

Личный зачёт после 16 гонок сезона возглавляет Харвик, набравший 637 очков. Второе место занимает Чейз Эллиотт (552), третье — Брэд Кезеловски (549).