Насиловал в туалете: новые подробности секс-скандала легенды сборной Бразилии

Дани Алвес арестован без права на внесение залога

Самый титулованный футболист мира Дани Алвес арестован в Барселоне. Ранее была информация, что футболист засунул руки под нижнее белье девушки. Но Алвеса арестовали без права внесения залога, так что правонарушение он сделал куда более серьезное.

Издание Marca рассказало версию пострадавшей девушки. В ночь 30 декабря потерпевшая пошла на дискотеку в Барселоне и уже в клубе получила приглашение через официанта присоединиться к столику Дани Алвеса в VIP-зоне.

Сначала футболист заигрывал с ней, а потом схватил за руку и положил ее на свой половой орган. Далее Алвес позвал девушку в туалет, заставил заняться оральным сексом, дал пощечину и изнасиловал.

После случившегося девушка обратилась к охране клуба. Те вызвали полицию и направили пострадавшую в одну из клиник Барселоны. Двумя днями позже девушка написала заявление в полицию, передав медицинское заключение и платье, в котором была одета.

За свою карьеру Дани Алвес, кроме "Барселоны", поиграл за "Байю", "Севилью", "Ювентус", "ПСЖ", "Сан-Паулу". Его последним клубом был мексиканский "УНАМ Пумас", который разорвал с игроком контракт после секс-скандала.

Со сборной Бразилии дважды выиграл Кубок Америки и Кубок Конфедераций, а также победил на Олимпиаде-2020 в Токио.

Завоевав за карьеру 46 трофеев он является самым титулованным футболистом в истории.

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