Викинув речі через вікно: футболіст помстився дружині за зраду (відео)

Грег Хелфорд не став церемонитися з колишньою

Відомий англійський футболіст Грег Хелфорд вмить став героєм соцмереж. Грег дуже яскраво відреагував на зраду своєї дружини. Раніше дружина нападника збірної Аргентини знайшла у гравця інтимне відео від коханки.

Грег Хелфорд запостав у своєму Twitter відео, яке стало вірусним. Його вже переглянули близько 5 млн разів. Футболіст показав, як він викидає через вікно речі своєї колишньої.

"Минуло багато часу, але нарешті я розібрався з обманом", — написав Хелфорд.

Грегу Хелфорду — 38 років. Він ще виступає на аматорському рівні, але раніше грав в англійській Прем’єр-лізі за "Редінг", "Сандерленд", "Вулверхемптон". У Шотландії виступав за "Абердін".

Раніше ми писали про кумедний випадок, який пройшов на етапі чемпіонату світу з ралі в Монако. Камера гонщика зняла вболівальників, які займалися сексом біля траси.

Розпалюється сексуальний скандал і у футболі. Найтитулованіший гравець світу Дані Алвес звинувачений у зґвалтуванні та заарештований в Іспанії без права застави. Якщо вина футболіста буде доведена, йому загрожує до 12 років в’язниці.