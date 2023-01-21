Гвалтував у туалеті: нові подробиці секс-скандалу легенди збірної Бразилії

Дані Алвеса заарештовано без права на внесення застави

Найтитулованішого футболіста світу Дані Алвеса заарештували в Барселоні. Раніше була інформація, що футболіст засунув руки під спідню білизну дівчини. Але Алвеса заарештували без права внесення застави, так що правопорушення він зробив значно серйозніше.

Видання Marca розповіло версію потерпілої дівчини. У ніч на 30 грудня потерпіла пішла на дискотеку в Барселоні і вже у клубі отримала запрошення через офіціанта приєднатися до столика Дані Алвеса у VIP-зоні.

Спочатку футболіст загравав із нею, а потім схопив за руку та поклав її на свій статевий орган. Далі Алвес покликав дівчину в туалет, змусив зайнятися оральним сексом, дав ляпас і зґвалтував.

Після того, що сталося, дівчина звернулася до охорони клубу. Ті викликали поліцію та направили постраждалу до однієї з клінік Барселони. Двома днями пізніше дівчина написала заяву в поліцію, передавши медичний висновок та сукню, в якій була одягнена.

За свою кар’єру Дані Алвес, окрім "Барселони", пограв за "Байю", "Севілью", "Ювентус", "ПСЖ", "Сан-Паулу". Його останнім клубом був мексиканський "УНАМ Пумас", котрий розірвав контракт з гравцем після секс-скандалу.

Зі збірною Бразилії двічі виграв Кубок Америки та Кубок Конфедерацій, а також переміг на Олімпіаді-2020 у Токіо.

Завоювавши за кар’єру 46 трофеїв, він є найтитулованішим футболістом в історії.

Нагадаємо, що сина ексфорварда "Шахтаря" підозрюють у груповому зґвалтуванні. Раніше ми повідомляли, що зірка "Реала" отримав 9 років за зґвалтування