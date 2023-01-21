Сина ексгравця "Шахтаря" заарештували за групове зґвалтування

За версією слідства, Маттіа Лукареллі з одноклубником знущалися зі студентки

Син колишнього нападника "Шахтаря" Крістіано Лукареллі звинувачується у груповому зґвалтуванні. Проти Маттіа Лукареллі порушено кримінальну справу. Раніше за сексуальні дії заарештували найтитулованішого футболіста світу.

Маттіа Лукареллі, який виступає на позиції лівого захисника в "Ліворно", зараз перебуває під домашнім арештом. У цій справі фігурує ще один гравець італійського клубу — Федеріко Аполлоні, повідомляє FanDay.

Футболісти звинувачуються у груповому зґвалтуванні та жорстокому поводженні з американською студенткою, з якою вони познайомилися у клубі Мілана.

Згідно з матеріалами справи, двоє підозрюваних відвезли дівчину до квартири Лукареллі. Там вони спочатку таємно знімали її на відео, а потім сексуально знущалися з неї.

Нагадаємо, що Крістіано Лукареллі виступав за "Шахтар" у 2007 році. Тоді він прийшов у команду з "Ліворно" у статусі гравця національної збірної Італії. За половину сезону в стані "гірників" він взяв участь у 21 поєдинку у всіх турнірах, у яких відзначився вісьмома голами.

Раніше ми повідомляли, що зірка "Реала" отримав 9 років за зґвалтування.