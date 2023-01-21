Сына экс-игрока "Шахтера" арестовали за групповое изнасилование

По версии следствия, Маттиа Лукарелли с одноклубником поиздевались над студенткой

Cын бывшего нападающего "Шахтера" Кристиано Лукарелли обвиняется групповом изнасиловании. Против Маттиа Лукарелли возбуждено уголовное дело. Ранее за сексуальные действия арестовали самого титулованного футболиста мира.

Маттиа Лукарелли, который выступает на позиции левого защитника в "Ливорно", сейчас находится под домашним арестом. В данном деле фигурирует и еще один игрок итальянского клуба — Федерико Аполлони, сообщает FanDay.

Футболисты обвиняются в групповом изнасиловании и жестоком обращении с американской студенткой, с которой они познакомились в клубе Милана.

Согласно материалам дела, двое подозреваемых отвезли девушку на квартиру Лукарелли. Там они сперва скрытно снимали ее на видео, а затем сексуально издевались над ней.

Напомним, что Кристиано Лукарелли выступал за "Шахтер" в 2007 году. Тогда он пришел в команду из "Ливорно" в статусе игрока национальной сборной Италии. За половину сезона в стане "горняков" он принял участие в 21 поединке во всех турнирах, в которых отметился восемью голами.

Ранее мы сообщали, что звезда "Реала" получил 9 лет за изнасилование.