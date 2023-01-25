Ексфорвард "Динамо" послав УЄФА на три літери через санкції проти росії

Колишній російський футболіст, а нині тренер народився в Україні

У рф вкрай незадоволені тим, що Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) залишив усі санкції проти російського футболу чинними за підсумками зустрічі з представниками Російського футбольного союзу (РФС) 24 січня.

З відповідною заявою виступив колишній головний тренер "Хімок", ексгравець київського "Динамо" Сергій Юран, передає РБ Спорт. Щобільше, колишній футболіст послав організацію на три літери.

"Перехід в Азію? Це вирішувати керівникам, але в будь-якому випадку треба щось думати, щоб проходили змагання і ми могли в них брати участь. У нас має бути самоповага. Що ми, зараз сидітимемо, плакатимемо і чекатимемо, поки УЄФА через рік ще продовжить відсторонення? Та пішли вони на три літери. Не хочуть нас там бачити – заради бога. Потрібно збиратися та організовувати якісь турніри. Є Китай, Саудівська Аравія, Катар, Білорусь, Іран”, — заявив Юран.

Раніше легендарний форвард київського "Динамо" розповів, коли росію повернуть до міжнародної футбольної родини. До речі, росіяни раніше ультимативно націлилися на перехід до Азії, проте чомусь зовсім не поспішають туди.