Тимощук спробував повернути собі нагороди: в Україні послали зрадника у CAS

Футболіста викреслили з історії України

У задоволенні апеляційної скарги Анатолія Тимощука, проти якого ввів санкції президент України Володимир Зеленський, на рішення Контрольно-дисциплінарного комітету Української Асоціації футболу (КДК УАФ) від 11.03.2022 відмовлено у повному обсязі.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ. В Асоціації зазначили, що рішення апеляційного комітету УАФ може бути оскаржене у Спортивному арбітражному суді (CAS) у Лозанні (Швейцарія).

Нагадаємо, що КДК УАФ у березні вирішив:

заборонити Тимощуку здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну та ін.) довічно;

позбавити Тимощука всіх титулів у чемпіонаті України, Кубку України, Суперкубку України;

рекомендувати Центру ліцензування УАФ вжити відповідних заходів щодо відкликання (позбавлення) тренерської ліцензії Pro-UEFA Тимощука;

доручити адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука всіх державних нагород та почесних звань.

Раніше популярний телеведучий Андрій Бедняков розповів про розмову з Тимощуком після повномасштабного вторгнення рф. До речі, колишній прессекретар Анатолія у березні заявляв, що Тимощук може бути пов’язаний із ФСБ рф.