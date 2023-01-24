Тимощук попытался вернуть себе награды: в Украине послали предателя в CAS

Футболиста вычеркнули из истории Украины

В удовлетворении апелляционной жалобы Анатолия Тимощука, против которого ввел санкции президент Украины Владимир Зеленский, на решение Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской Ассоциации футбола (КДК УАФ) от 11.03.2022 отказано в полном объеме.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ. В Ассоциации отметили, что решение апелляционного комитета УАФ может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне (Швейцария).

Напомним, что КДК УАФ в марте решил:

запретить Тимощуку осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.) пожизненно;

лишить Тимощука всех титулов в чемпионате Украины, Кубке Украины, Суперкубке Украины;

рекомендовать Центру лицензирования УАФ принять соответствующие меры по отзыву (лишению) тренерской лицензии Pro-UEFA Тимощука;

поручить администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука всех государственных наград и почетных званий.

Ранее популярный телеведущий Андрей Бедняков рассказал о разговоре с Тимощуком после полномасштабного вторжения россии. К слову, бывший пресс-секретарь Анатолия в марте заявлял, что Тимощук может быть связан с ФСБ рф.