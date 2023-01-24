"Это не наше дело": знаменитый российский футболист высказался о войне в Украине

Россиянин просто хочет играть в футбол, война его не касается

Российские футболисты не могут повлиять на войну Украины с россией, а потому их дело — играть в футбол.

Таким мнением в интервью Foot Mercato поделился нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за кипрский "Арис". Нападающий отметил, что его дело играть в футбол на Кипре.

– Как вы смотрите на конфликт между россией и Украиной? Как вы справляетесь с этим, будучи футболистом?

"По этому вопросу я могу сказать, что на этот конфликт мы не можем повлиять. Вот почему, вероятно, лучше считать, что это не наше дело. Как вы знаете, мое дело – играть в футбол, играть в футбол на Кипре. Нам просто нужно играть", – заявил Кокорин.

В текущем сезоне форвард отметился 7 голами и 3 ассистами в 15 матчах чемпионата Кипра.

Ранее российский шахматист Сергей Карякин заявил, что готов пойти убивать украинцев по повестке.

Напомним, лишь один футболист сборной россии по футболу Федор Смолов выступил против войны в Украине. Недавно игрок анонсировал создание футбольной школы в ОАЭ, и его тут же записали в уклонисты.